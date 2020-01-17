На РКЦ "Прогресс" сократят несколько сотен сотрудников

Сокращения сотрудников на самарском РКЦ "Прогресс" продолжатся, но будут не такими масштабными, как в 2018 г., когда были уволены около 2 тыс. человек, сообщает tass.ru со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Баранова.

"Определенные сокращения по персоналу они будут. Если какие-то новые технологии, которые не требуют такого количества людей, которое раньше выполняло эту работу. Это не очень приятно, но это процесс неизбежный. Он, наверное, будет не таким энергичным как у нас было в 2018 г., когда мы сократили порядка 2 тыс. человек, то есть это будет в сотнях человек точно, но не в тысячах, это совершенно железно", — сказал Баранов.

В августе 2019 г. в региональном министерстве труда, занятости и миграционной политики сообщили о сокращении с начала года 126 человек и планах уволить с предприятия в ноябре того же года еще 315.