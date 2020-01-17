Ульяновский оркестр народных инструментов "Губернаторский" выступит в Сызранском драматическом театре

В Сызранском драматическом театре им. А. Н. Толстого 22 января, в 18:00, состоится концерт "И снова музыка звучит" (6+).

В рамках культурно-просветительского проекта "Встречи на Волге" на сцене театра выступит Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов "Губернаторский" под управлением Ивана Крайника с концертной программой "И снова музыка звучит".

В концерте участвуют солисты Ульяновской филармонии лауреаты международных конкурсов Юлия Корсакова и Елена Рождественская, заслуженный работник культуры Ульяновской области Владимир Самарёв, молодая звезда коллектива Венера Кассович, а также солисты-инструменталисты оркестра лауреаты Всероссийских и международных конкурсов Мария Сахнова, Ольга Урванцева, Константин Новичков, Кирилл Кассович и Сергей Сафронов. За дирижерским пультом — художественный руководитель коллектива Иван Крайник.

Прозвучат произведения советских, российских композиторов, зарубежных классиков.

Цена: 300 рублей (для льготных категорий граждан предусмотрены скидки).