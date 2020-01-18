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Хоккей Спорт

Исполнять обязанности наставника ХК "Лада" будет Владимир Кречин

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполнять обязанности главного тренера ХК "Лада" будет спортивный директор Владимир Кречин, сообщает пресс-служба автозаводцев. В ближайших домашних матчах помогать ему будет главный тренер "Ладьи" Владимир Маленьких.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Ранее между руководством "Лады" и тренерским штабом команды была достигнута договоренность о расторжении контрактов по обоюдному согласию сторон. Свои посты покинули главный тренер Александр Титов, старший тренер Анатолий Степанов, тренер Олег Волков и тренер по физической подготовке Никита Титов. Тренер вратарей Владислав Волков продолжит работу в тольяттинском клубе.

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