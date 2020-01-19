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Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл "Буран" — 3:1

ТОЛЬЯТТИ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.В
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В субботу, 18 января, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл "Буран" (Воронеж), сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На девятой минуте Филипп Толузаков вошел в зону гостей и точно бросил верхом — 1:0.

Под занавес первого периода он же сделал шикарную передачу на Артурса Озолиньша, который забивал уже в пустые ворота — 2:0.

В третьем периоде Семен Кизимов довел счет до 3:0.

Гости же за четыре с половиной минуты до окончания встречи смогли забросить шайбу престижа (Александр Чиглинцев), лишив "сухаря" Александра Скрынника, не раз выручавшего команду — 3:1 победа "Лады".

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