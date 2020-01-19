ХК "Лада" обыграл "Буран" — 3:1

В субботу, 18 января, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл "Буран" (Воронеж), сообщает пресс-служба автозаводцев.

На девятой минуте Филипп Толузаков вошел в зону гостей и точно бросил верхом — 1:0.

Под занавес первого периода он же сделал шикарную передачу на Артурса Озолиньша, который забивал уже в пустые ворота — 2:0.

В третьем периоде Семен Кизимов довел счет до 3:0.

Гости же за четыре с половиной минуты до окончания встречи смогли забросить шайбу престижа (Александр Чиглинцев), лишив "сухаря" Александра Скрынника, не раз выручавшего команду — 3:1 победа "Лады".