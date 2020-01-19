ХК "ЦСК ВВС" уступил "Ростову" — 5:6

В субботу, 18 января, в отчетном матче ХК ЦСК ВВС уступил "Ростову" на домашнем льду, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Спустя 35 секунд с начала матча на скамейку штрафников судья отправил ростовчанина Степанова. И уже когда ему следовало выходить из бокса на лед, в контратаке Лукошин вышел один на один с Попковым и точным броском открыл счет. Вскоре защитник гостей забил второй гол в ворота самарцев. На пятой минуте счет составлял уже 0:2 в пользу гостей. Впрочем, для того, чтобы вернуться в игру хозяевам поля понадобилось всего 25 секунд, отличился Набиуллин.

"Летчики" стали действовать на ледовой площадке с полным желанием догнать и перегнать соперника. На 12-й минуте приехавший на подмогу волжанам Хафизов убежал на радеву с Павловым, ему мешали три игрока в бело-красной форме, но гол все-таки, Тимур сотворил. 2:2. Через минуту здорово на добивании сыграл Фахрутдинов. 3:2 — повела самарская команда. Свое слово сказал и второй помощник из Нижнекамска защитник Волгин, забросивший шайбу с передачи Каштанова. Удаление Скворцова за блокировку, привело к взятию ворот при игре в меньшинстве. Лучший бомбардир и капитан ростовчан Мякинин в третий раз распечатал ворота Попкова. На табло 4:3.

Игра "на качелях" продолжилась во втором периоде. В отчетном матче в первой половине второго периода арбитры дважды наказывали защитников ростовчан за нарушение правил штрафным броском. Дважды буллитмастером был Бикмуллин. В первом случае он не смог переиграть Кудашева, а вот во втором — спокойно послал шайбу в "домик" голкипера ХК "Ростов".

В середине второго периода у ЦСК ВВС пошла череда удалений спортсменов, долгое время поигравших в Нижнекамске: 27:41. Гусев (2 мин. за подножку), 27:50. Семенов (5 мин. за удар клюшкой, + 20 мин. дисциплинарный штраф до конца игры), 29:24. Хафизов (2 мин. за задержку соперника клюшкой). Испытание игрой в меньшинстве и в двойном меньшинстве в течение шести минут самарцы выдержали.

В третьей двадцатиминуте гостям удалось восстановить равновесие в матче. Сделали это Щербаков и за минуту и девять секунд до конца основного времени Антипов. 5:5.

Овертайм не принес результата ни одной из команд. В серии штрафных бросков явно сильнее оказалась команда из Ростова-на Дону. Победителю матча ХК "Ростов" достались два очка, проигравшему — ЦСК ВВС — одно очко.

Следующие три матча регулярнрого чемпионата ВХЛ — Кубка Шелкового пути ЦСК ВВС проведет на выезде: 23 января с "Динамо" (Санкт-Петербург), 25 января со СКА-"Нева" (Санкт-Петербург) и 27 января с "Динамо" (Тверь).

Очередной домашний матч у самарской команды в пятницу 31 января и соперником ее будет "Торпедо-Горький". Начало игры в 19:00. Вход свободный.

В регулярном чемпионате ВХЛ — Кубке Шелкового пути ЦСК ВВС занимает 16-е место в западной конференции. У "летчиков" после 45 матчей 36 очков.