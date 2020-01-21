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Хоккей Спорт

"Лада" на домашнем льду разгромила "Ростов"

ТОЛЬЯТТИ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" одержал уверенную победу над "Ростовом" в очередном матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тольяттинцы активно начали матч и уже в первой атаке Александр Тимирев добил шайбу после броска Дениса Горбунова — 1:0.

В концовке первого периода сначала Денис Шураков реализовал буллит, а затем отличился уже сам Горбунов — 3:0.

В концовке второго периода Андрей Белозеров длинным пасом вывел в прорыв Андрея Сигарева, и тот, выйдя один на один с Сергеем Павловым, забросил четвертую шайбу в ворота гостей — 4:0.

К середине третьего периода сначала Семен Кизимов оказался проворнее всех на чужом пятаке (5:0), а затем Сигарев оформил дубль — 6:0 победа "Лады".

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