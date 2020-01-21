16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре откроется "Парк музейных профессий 2.0" В художественном музее откроется выставка Жени Бабушкина В галерее "Виктория" откроется выставка советского мастера "неофициального искусства" Владимира Вейсберга В Тольятти откроется выставка живописи и графики последней трети ХХ века В галерее "Виктория" пройдет серия мероприятий "Постпраздник"

Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется "Парк музейных профессий 2.0"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре на площадке музея им. Алабина (ул. Ленинская, 142) откроется "Парк музейных профессий 2.0".

Это уникальный проект, ориентированный на учащихся младшей и средней школы и дающий представления о 22 музейных профессиях, среди которых как популярные современные профессии дизайнера, фотографа и пиарщика, так и редкие профессии реставратора музейных предметов, экспозиционера, этнографа.

Проект успешно существует уже второй сезон, теперь он дополнился профессиями электрика, астронома, моделиста (в том числе — авиамоделиста).

Занятия состоят из лекционной и практической части. В практической части школьники могут реализовать полученные знания и попробовать себя в избранной профессии — "отреставрировать" картину, сделать фото музейного экспоната, провести свою первую экскурсию или создать макет городской улицы.

Часть занятий по профессиям проходит с посещением экспозиции музея им. Алабина.

Занятия "Парка музейных профессий" проводятся для групп 12-15 человек по предварительной записи по тел. +7 (987) 169 08 25 или в группе ВК.

Гид потребителя

Фото на сайте

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2