В Самаре откроется "Парк музейных профессий 2.0"

В Самаре на площадке музея им. Алабина (ул. Ленинская, 142) откроется "Парк музейных профессий 2.0".

Это уникальный проект, ориентированный на учащихся младшей и средней школы и дающий представления о 22 музейных профессиях, среди которых как популярные современные профессии дизайнера, фотографа и пиарщика, так и редкие профессии реставратора музейных предметов, экспозиционера, этнографа.

Проект успешно существует уже второй сезон, теперь он дополнился профессиями электрика, астронома, моделиста (в том числе — авиамоделиста).

Занятия состоят из лекционной и практической части. В практической части школьники могут реализовать полученные знания и попробовать себя в избранной профессии — "отреставрировать" картину, сделать фото музейного экспоната, провести свою первую экскурсию или создать макет городской улицы.

Часть занятий по профессиям проходит с посещением экспозиции музея им. Алабина.

Занятия "Парка музейных профессий" проводятся для групп 12-15 человек по предварительной записи по тел. +7 (987) 169 08 25 или в группе ВК.