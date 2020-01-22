Пианист Николай Луганский не выступит в Самаре 23 и 24 января

В Самарской филармонии отменили концерты пианиста Николая Луганского.
Концерты должны были состояться 23 и 24 января.
Причина отмены — травма руки народного артиста РФ.
В Самарской филармонии отменили концерты пианиста Николая Луганского.
Концерты должны были состояться 23 и 24 января.
Причина отмены — травма руки народного артиста РФ.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.