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Музыка Культура

Пианист Николай Луганский не выступит в Самаре 23 и 24 января

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии отменили концерты пианиста Николая Луганского.

Концерты должны были состояться 23 и 24 января.

Причина отмены — травма руки народного артиста РФ.

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