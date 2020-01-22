ВСК подтвердила соответствие международным стандартам качества

Страховой Дом ВСК подтвердил соответствие международным стандартам ИСО. Компания успешно прошла плановый инспекционный контроль в рамках системы менеджмента качества (СМК).

Орган по сертификации "ИСО КОНСАЛТИНГ" подтвердил действие Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к страхованию и перестрахованию, который будет действовать до 23 января 2021 года.

В ходе процесса ресертификации эксперты "ИСО КОНСАЛТИНГ" рассмотрели бизнес-процессы и стандарты отчетности ВСК, проанализировали нормативную документацию организации, а также обсудили с топ-менеджерами, руководителями и сотрудниками структурных подразделений систему качества, принятую в ежедневной работе компании. Инспекционный контроль СМК компании проводится ежегодно с целью проверки ее соответствия требованиям ГОСТ.

Соответствие международным стандартам ИСО — это подтверждение высокого качества работы ВСК на всех этапах своей деятельности. Соблюдение требований ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) является гарантией надежности и качества продуктов и услуг ВСК.