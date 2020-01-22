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Страхование Финансы

ВСК подтвердила соответствие международным стандартам качества

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК подтвердил соответствие международным стандартам ИСО. Компания успешно прошла плановый инспекционный контроль в рамках системы менеджмента качества (СМК).

Орган по сертификации "ИСО КОНСАЛТИНГ" подтвердил действие Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к страхованию и перестрахованию, который будет действовать до 23 января 2021 года.

В ходе процесса ресертификации эксперты "ИСО КОНСАЛТИНГ" рассмотрели бизнес-процессы и стандарты отчетности ВСК, проанализировали нормативную документацию организации, а также обсудили с топ-менеджерами, руководителями и сотрудниками структурных подразделений систему качества, принятую в ежедневной работе компании. Инспекционный контроль СМК компании проводится ежегодно с целью проверки ее соответствия требованиям ГОСТ.

Соответствие международным стандартам ИСО — это подтверждение высокого качества работы ВСК на всех этапах своей деятельности. Соблюдение требований ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) является гарантией надежности и качества продуктов и услуг ВСК.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: "ruAA" — по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА (RU) — по версии АКРА и "BB" — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

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