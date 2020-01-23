Главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов выступит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 6 и 7 февраля состоятся концерты (6+) с участием художественного руководителя и главного дирижера Самарского академического театра оперы и балета Евгения Хохлова.

Евгений Хохлов встанет за пульт Государственного академического русского оркестра им. Василия Андреева.

Первый концерт пройдет 6 февраля в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, начало в 20:00.

Второй концерт состоится 7 февраля на сцене Государственной академической капеллы, начало в 19:00.

На обоих концертах будут петь солистка оперной труппы самарского театра, сопрано Татьяна Ларина и солист московского театра "Новая Опера", тенор Михаил Губский, начинавший карьеру в Самарском оперном театре.

В программе - оперные арии и романсы Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Александра Гречанинова, а также русские и неаполитанские песни.