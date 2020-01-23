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Общество

На пересечении улиц Авроры и Дыбенко сузят дорогу из-за ремонта водопровода

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре из-за ремонта водопровода частично ограничат движение на пересечении улиц Авроры и Дыбенко.

С 22:00 23 января и до окончания работ будут перекрыты две полосы на ул. Авроры (по направлению от ул. Гагарина к ул. Антонова-Овсеенко), а также левые полосы в обоих направлениях на ул. Дыбенко.

Общественный транспорт будет следовать по обычным маршрутам.

Из-за снижения пропускной способности этого участка в период ремонтных работ возможно увеличение интервалов движения автобусов № 22, 35, 39, 45, 56, 66, а также маршруток № 21 м, 46, 96, 99, 131, 140а, 141, 215, 392, 401, 429, 492.

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