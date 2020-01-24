"Ладья" в первой игре проиграла "Реактору"

В четверг, 23 января, в очередном матче Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" дома проиграла "Реактору" из Нижнекамска, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет на 25-й минуте открыли гости: Андрей Чивилев отправил шайбу в ближнюю девятку ворот Артема Забродина (0:1).

Команда создали немало опасных моментов у ворот другу друга, но за два периода эта шайба оказалась единственной.

В дебюте заключительной трети сначала Александр Пономарев сравнял счет (1:1), а затем Илья Паранин стал автором курьезного гола: после его броска шайба попала в штангу, затем — в спину Артема Забродина и влетела в его ворота. Этот гол оказался решающим — 1:2 победа "Реактора".

24 января команды сыграют еще раз. Начало матча — в 17:00.