Александр Барков вошел в тренерский штаб "Лады"

Александр Барков присоединился к тренерскому штабу "Лады" и вместе с Владимиром Маленьких будет помогать Владимиру Кречину, сообщает пресс-служба клуба.

Барков в последние годы работал в Китае в командах "ОЭРДЖИ Юниор", "КРС-ОЭРДЖИ", "Куньлунь РС Юниор". Возглавлял молодежную и юниорскую сборные Китая, входил в тренерский штаб основной национальной команды Китая. В КХЛ Александр Эдгардович работал в "Амуре", "Ак Барсе" и магнитогорском "Металлурге".

Свою тренерскую карьеру Александр Барков начинал в Финляндии, где работал с юниорской командой "Таппары", а позднее входил в тренерский штаб основной команды. Также в его активе работа с молодежной сборной Финляндии.