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Хоккей Спорт

Александр Барков вошел в тренерский штаб "Лады"

ТОЛЬЯТТИ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александр Барков присоединился к тренерскому штабу "Лады" и вместе с Владимиром Маленьких будет помогать Владимиру Кречину, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Барков в последние годы работал в Китае в командах "ОЭРДЖИ Юниор", "КРС-ОЭРДЖИ", "Куньлунь РС Юниор". Возглавлял молодежную и юниорскую сборные Китая, входил в тренерский штаб основной национальной команды Китая. В КХЛ Александр Эдгардович работал в "Амуре", "Ак Барсе" и магнитогорском "Металлурге".

Свою тренерскую карьеру Александр Барков начинал в Финляндии, где работал с юниорской командой "Таппары", а позднее входил в тренерский штаб основной команды. Также в его активе работа с молодежной сборной Финляндии.

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