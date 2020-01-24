Участки под шестью СНТ в Прибрежном передадут Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Росимущество дало поручение Самарскому теруправлению о передаче участка, занимаемого шестью СНТ в пос. Прибрежный в собственность администрации Самары. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. После этого дачники смогут оформить свои участки в собственность.