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Общество

Участки под шестью СНТ в Прибрежном передадут Самаре

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Росимущество дало поручение Самарскому теруправлению о передаче участка, занимаемого шестью СНТ в пос. Прибрежный в собственность администрации Самары. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. После этого дачники смогут оформить свои участки в собственность.

Напомним, проблема оформления земли под СНТ в пос. Прибрежном и с. Задельное существовала несколько лет. Проблемными считались шесть садовых товариществ: СДНТ "Железнодорожник — Задельное", СНТ "Жигули", СНТ "Золотые пески № 1", СНТ "Золотые пески ВМЗ", СНТ "Орленок", СПК "Сосна". Их общая площадь составляет 266,8 га, из них 66,9 га находились на землях лесного фонда.

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