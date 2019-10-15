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Общество

Дачники шести СНТ в Прибрежном смогут оформить землю в собственность

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Земли лесного фонда, которые занимают шесть СНТ в пос. Прибрежный, переведены в категорию земель сельхозназначения. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Подписано распоряжение правительства РФ о переводе земель, занятыми СНТ, из лесфонда в с/х назначение. Более 2 тыс. семей смогут наконец оформить право собственности", - написал парламентарий.

Напомним, проблема оформления земли под СНТ в пос. Прибрежном и с. Задельное существовала несколько лет. Проблемными считались шесть садовых товариществ: СДНТ "Железнодорожник - Задельное", СНТ "Жигули", СНТ "Золотые пески №1", СНТ "Золотые пески ВМЗ", СНТ "Орленок", СПК "Сосна". Их общая площадь составляет 266,8 га, из них 66,9 га находились на землях лесного фонда.

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