Дачники шести СНТ в Прибрежном смогут оформить землю в собственность

Земли лесного фонда, которые занимают шесть СНТ в пос. Прибрежный, переведены в категорию земель сельхозназначения. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Подписано распоряжение правительства РФ о переводе земель, занятыми СНТ, из лесфонда в с/х назначение. Более 2 тыс. семей смогут наконец оформить право собственности", - написал парламентарий.

Напомним, проблема оформления земли под СНТ в пос. Прибрежном и с. Задельное существовала несколько лет. Проблемными считались шесть садовых товариществ: СДНТ "Железнодорожник - Задельное", СНТ "Жигули", СНТ "Золотые пески №1", СНТ "Золотые пески ВМЗ", СНТ "Орленок", СПК "Сосна". Их общая площадь составляет 266,8 га, из них 66,9 га находились на землях лесного фонда.