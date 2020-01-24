ЦСК ВВС уступил "Динамо"

В четверг, 23 января, в очередном матче ВХЛ - Кубок Шелкового пути ХК ЦСК ВВС проиграл "Динамо" (Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд прошла в Санкт-Петербурге.

Первый же бросок в створ ворот ЦСК ВВС (вернее, подправление после броска с левого фланга атаки "Динамо") получился голевым. Коротаев пропустил шайбу в "домик". 1:0 - повели хозяева.

Но неожиданно гости на шестой минуте сравняли счет. Юзеев бросил слева от борта. Шайба попала в конек растерявшегося Гавриленко, и вратарь Синягин пропустил похожую несложную шайбу. 1:1.

На 16-й минуте Пухов бросил издалека слева, и закрытый своими и чужими игроками Коротаев пропустил обидную шайбу. 2:1.

ЦСК ВВС бросился отыгрываться, и Фахрутдинов "заработал" две минуты для своей команды. Первое удаление у "Динамо". Бикмуллин опасно бросал. Начеку вратарь Синягин. Первый период закончился со счетом 2:1 в пользу питерцев.

В середине игры "Динамо" удалось увеличить разрыв в счете. Нападающие выскочили "два в один" и Чернов не стал отдавать пас партнеру, а слева точно бросил по воротам. 3:1.

Волжане сократили разрыв в счете на 37-й минуте. Это Степаненко реализовал численное большинство и с пятачка протолкнул шайбу в ворота. 3:2. Вскоре Николенко опасно бросал, Синягин справился с броском самарца.

На 49-й минуте Бикмуллин проявил индивидуальное мастерство: вышел "один в один" с вратарем питерцев и восстановил равновесие в матче - 3:3. Но затем последовал всплеск в игре хозяев поля. Они сумели забросить подряд две шайбы, авторами которых стали Васин и Жарков. Голкипер самарской команды Коротаев сам поехал меняться. Место в "рамке" занял Мамедов. Арбузов на 57-й минуте подхватил шайбу недалеко от ворот и точно бросил. Самарцы сократили разрыв в счете - 4:5. Все попытки "летчиков" забить пятый гол не увенчались успехом.

Следующие два матча регулярного чемпионата ЦСК ВВС проведет также на выезде: 25 января со СКА-"Нева" (Санкт-Петербург) и 27 января с "Динамо" (Тверь).