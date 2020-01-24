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Страхование Финансы

Почти 8 тысяч Татьян застраховали свою жизнь в финансовой группе "Открытие"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Татьяниного дня "Росгосстрах Жизнь" (входит в финансовую группу "Открытие") подсчитал количество клиенток с этим именем. Больше всего Татьян присоединись к программам страхования в 2019 году: покупателями полисов стали 3,7 тыс. девушек с этим именем.

В общей сложности Татьяны доверили компании "Росгосстрах Жизнь" почти 900 млн рублей. Чаще всего они покупали полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), у 68% клиенток с таким именем оформлен этот продукт.

Большинство Татьян с полисами "Росгосстрах Жизнь" — москвички (больше 2 тыс.), на втором месте — петербурженки (более 760), на третьем — жительницы Нижнегородской области (более 450). А меньше всего Татьян оказалось в Забайкалье, Кабардино-Балкарии и Хакасии. Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" продается через розничную сеть банка "Открытие".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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