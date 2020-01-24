Почти 8 тысяч Татьян застраховали свою жизнь в финансовой группе "Открытие"

В преддверии Татьяниного дня "Росгосстрах Жизнь" (входит в финансовую группу "Открытие") подсчитал количество клиенток с этим именем. Больше всего Татьян присоединись к программам страхования в 2019 году: покупателями полисов стали 3,7 тыс. девушек с этим именем.

В общей сложности Татьяны доверили компании "Росгосстрах Жизнь" почти 900 млн рублей. Чаще всего они покупали полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), у 68% клиенток с таким именем оформлен этот продукт.

Большинство Татьян с полисами "Росгосстрах Жизнь" — москвички (больше 2 тыс.), на втором месте — петербурженки (более 760), на третьем — жительницы Нижнегородской области (более 450). А меньше всего Татьян оказалось в Забайкалье, Кабардино-Балкарии и Хакасии. Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" продается через розничную сеть банка "Открытие".