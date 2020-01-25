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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС проиграл "СКА-Неве" - 2:4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 января, в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч между местным клубом "СКА-Нева" и самарским ЦСК ВВС.

Фото: neva.ska.ru

В первом игровом отрезке волжане несколько раз бросали по воротам вернувшегося в "СКА-Неву" Ярослава Аскарова, но забить самарцам не удалось. Зато армейцы свои шансы реализовали: сначала отличился Кирилл Петьков, а затем Илья Назаревич.

Во втором периоде в обеих командах было много удалений, но оба гола случились в равных составах. Шайбы на счету Даниила Мироманова и Альберта Конозова.

В третьей двадцатиминутке самарцы смогли отыграть две шайбы усилиями Рафаэля Бикмуллина и Дмитрия Каштанова.

Следующий матч армейцы проведут 27 января дома против "Лады", а ЦСК ВВС встретится в Твери с местным "Динамо".

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