В Самарской области в ближайшие дни будет неустойчивая погода

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Погода в Самарской области ожидается неустойчивой с резкими колебаниями температуры воздуха: от морозов в ночные часы к значениям близким к нулевым днем.Повсеместно пройдет снег, местами с метелями и порывистым ветром, сообщает Приволжское УГМС.