В Самарской области в ближайшие дни будет неустойчивая погода

Погода в Самарской области ожидается неустойчивой с резкими колебаниями температуры воздуха: от морозов в ночные часы к значениям близким к нулевым днем.Повсеместно пройдет снег, местами с метелями и порывистым ветром, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 27 января, днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Местами порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C.
Во вторник, 28 января, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Местами до -20. Днем облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 5 - 10 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C.
В среду, 29 января, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7 - 12 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Местами гололедица. Днем небольшой снег. Ветер юго-восточный 7 - 12 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Местами гололедица.