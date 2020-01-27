Собственники "Самарского Строфарфора" обсуждали выкуп доли Александра Хенкина

Собственники "Самарского Стройфарфора" обсуждали выход из его бизнеса Александра Хенкина и Олега Скотникова, пишет "Самарское обозрение" со ссылкой на информированные источники. Их доля при этим была оценена в 1,15 млрд рублей.

По данным одного из собеседников издания, близкого к группе Алексея Долматова и Павла Мисюли, стороны не только принципиально договорились о сумме и условиях выкупа, но покупатели уже определили источники привлечения необходимых для выкупа средств.

При этом Хенкин заявил, что общение шло через модератора, но "ни к чему не пришли".

Издание предполагает, что именно конфликт между двумя группами предпринимателей, контролирующих "Стройфарфор", привел к возбуждению уголовного дела об уклонении от налогов.

Напомним, 23 января стало известно о возбуждении дела в отношении директора "Самарского Стройфарфора" Павла Мисюли. По версии следствия, в 2013-2015 гг. предприятие из-за его действий недоплатило в бюджет налогов на сумму более 143 млн рублей.

Вопросы у правоохранителей возникли по сделкам предприятия с ООО "Техснаб", ООО "КомплектСервис" и ООО "СтройСнабИнвест". Якобы они были мнимыми и позволили занизить объемы налога на добавленную стоимость.

При этом ранее такие претензии "Стройфарфору выдвигали налоговики, но компания смогла отбиться от них в суде. Правда, тогда речь шла о неуплате около 9 млн рублей.