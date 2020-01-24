Дело "Самарского Стройфарфора": претензии ФНС уже рассматривал суд

Федеральная налоговая служба ранее выдвигала претензии ООО "Самарский Стройфарфор" по периоду с 2013-2015 гг., по которому сейчас возбуждено уголовное дело. Однако компания смогла отбиться от доначисления налогов в арбитражном суде. При этом претензии были связанны именно с теми компаниями, сделки с которыми следствие объявило фиктивными.

Напомним, 23 января Следственный комитет РФ распространил информацию о возбуждении дела в отношении директора "Самарского Стройфарфора" Павла Мисюли. По версии следствия, в 2013-2015 гг. предприятие из-за его действий недоплатило в бюджет более 143 млн рублей.

"Налоговыми органами не раз проводились проверки завода, в том числе по периодам, которые указываются правоохранительными органами, по результатам которых нарушений закона не выявлено, что было подтверждено тремя судебными инстанциями", - прокомментировали в компании.

Директора "Самарского Стройфарфора" заподозрили в уклонении от налогов В отношении директора ООО "Самарский Стройфарфор" возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.

Действительно, из документов Арбитражного суда Самарской области следует, что решением от 19 апреля 2018 г. УФНС по Самарской области попыталось привлечь "Стройфарфор" к ответственности за совершение налогового правонарушения, доначислив налог на добавленную стоимость на 9,3 млн руб. и взыскав пени за его несвоевременную уплату в 2,3 млн рублей.

Решение было принято после проверки за период с января 2013 по декабрь 2015 года, которая проводилась еще в 2017 году. Фискалы посчитали, что у предприятия отсутствовали реальные отношения с контрагентами ООО "Техснаб", ООО "КомплектСервис" и ООО "СтройСнабИнвест", по сделкам с которыми производились вычеты по НДС.

По данным источника портала "Волга Ньюс" в правоохранительных органах, те же компании фигурируют в уголовном деле. А следствие официально говорит именно о махинациях с НДС.

Однако в арбитраже "Самарскому Стройфарфору" удалось доказать необоснованность выводов ФНС. В суде представители предприятия поясняли, что через эти компании производились закупки сантехнической арматуры. При этом налоговики принимали "расходы при исчислении налога на прибыль организации по приобретению арматуры у тех же контрагентов".

Самарский арбитраж удовлетворил иск предприятия, отменив доначисление налога. Это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанции.

Выяснить, какие новые данные легли в основу уголовного дела, на момент публикации не удалось.