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Общество

Землю в Прибрежном передали Самаре

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Территориальное управление Росимущества официально передало земельный участок в пос. Прибрежный (Ново-Буянское лесничество) в собственность администрации Самары. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Следующий этап — межевание. Уже скоро многолетние мучения людей завершатся и начнётся оформление участков в их собственность", — добавил парламентарий.

Площадь участка 633,2 тыс. кв. метров, его кадастровая стоимость более 1 млрд рублей. Вид разрешенного использования: "для размещения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ".

Напомним, проблема оформления земли под СНТ в пос. Прибрежном и с. Задельное существовала несколько лет. Проблемными считались шесть садовых товариществ: СДНТ "Железнодорожник — Задельное", СНТ "Жигули", СНТ "Золотые пески № 1", СНТ "Золотые пески ВМЗ", СНТ "Орленок", СПК "Сосна". Их общая площадь составляет 266,8 га, из них 66,9 га находились на землях лесного фонда.

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