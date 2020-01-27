Самарского бизнесмена, умершего в Женеве, похоронили через две недели

В пятницу, 24 января, в Новом Буяне прошли похороны самарского предпринимателя Алексея Чегодаева, скончавшегося в швейцарской клинике 12 января, в день своего рождения. Об этом сообщили знакомые бизнесмена.

По словам одного из собеседников, подтвердилось, что Чегодаев умер от мышиной лихорадки. При этом лечащие врачи в Женеве долго не могли поставить диагноз, в том числе, возможно, из-за ситуации с коронавирусом в Китае, который "мог сбить их с толку".

Алексей Чегодаев был кремирован в Швейцарии - иначе бы перевозка тела значительно затянулась.

У бизнесмена остались мать, жена, взрослый сын и дочь-подросток.

Напомним, совладелец группы Benchmark 46-летний Алексей Чегодаев уехал в Швейцарию на новогодние каникулы. Там он почувствовал себя плохо и попал в женевскую клинику, где впал в кому и скончался.