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Общество

Самарского бизнесмена, умершего в Женеве, похоронили через две недели

КРАСНЫЙ ЯР. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 января, в Новом Буяне прошли похороны самарского предпринимателя Алексея Чегодаева, скончавшегося в швейцарской клинике 12 января, в день своего рождения. Об этом сообщили знакомые бизнесмена.

По словам одного из собеседников, подтвердилось, что Чегодаев умер от мышиной лихорадки. При этом лечащие врачи в Женеве долго не могли поставить диагноз, в том числе, возможно, из-за ситуации с коронавирусом в Китае, который "мог сбить их с толку".

Алексей Чегодаев был кремирован в Швейцарии - иначе бы перевозка тела значительно затянулась.

У бизнесмена остались мать, жена, взрослый сын и дочь-подросток.

Напомним, совладелец группы Benchmark 46-летний Алексей Чегодаев уехал в Швейцарию на новогодние каникулы. Там он почувствовал себя плохо и попал в женевскую клинику, где впал в кому и скончался.

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