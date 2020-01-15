В Куршевеле скончался самарский бизнесмен, посадивший генерала

В понедельник, 13 января, во французском Куршевеле скончался самарский бизнесмен, совладелец группы Benchmark 48-летний Алексей Чегодаев. Эту информацию подтвердили несколько источников портала. Причиной смерти называется мышиная лихорадка.

Чегодаев стал известен в начале 2010-х как человек, посадивший в тюрьму директора бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории государств СНГ генерал-лейтенанта милиции Александра Бокова.

Согласно материалам дела, в 2005 г. генерал Боков и руководитель Международного фонда поддержки казачества Михаил Креймер вышли на Чегодаева, предложив ему приобрести 75-процентный пакет акций пароходства "Волготанкер".

Чегодаев в суде объяснял, что компания нужна была ему для выстраивания логистической цепочки — тогда он владел активами в нефтеперевалочном терминале Одесского порта. С помощью Бокова и Кремейра он надеялся сэкономить на покупке "Волготанкера" несколько десятков миллионов долларов.

В итоге передав Бокову около $10 млн, Чегодаев не дождался помощи в приобретении пароходства, несколько лет, по его словам, добивался возврата денег и в конце концов обратился в ФСБ.

В 2012 г. был вынесен приговор, по которому Боков получил девять лет колонии, Креймер — семь лет.

Алексей Чегодаев сделал бизнес на логистических услугах. Он начинал с представительства в Самарской области международной экспедиторской компании Militzer & Munch, а затем — Spaarmann. По данным ИАС Seldon.Basis, сейчас он числится совладельцем около десятка компаний, большинство из которых объединены брендом Benchmark. Их совокупная выручка по итогам 2018 г. составила 1,2 млрд рублей.

Как сообщает сайт группы компаний Benchmark, ее офис находится в с. Белозерки Красноярского района. Группа специализируется на пе­рево­зках не­габа­рит­но­го и тя­жело­вес­но­го гру­за по тер­ри­тории Рос­сии и стран СНГ.

Последние несколько лет сам Чегодаев, по данным собеседников, жил в Москве.

Один из источников сомневается, что бизнесмен скончался из-за болезни, добавив: "Такие от мышиной лихорадки не умирают". Он не исключает, что смерть может быть связана с бизнесом — якобы есть много людей, считающих себя пострадавшими от его не всегда корректного поведения. Так, Чегодаев, по информации СМИ, в 2005 г. являлся фигурантом уголовного дела о пропаже казахского мазута из порта Одессы на $5 млн. С другой стороны, этот же источник напоминает о деле Бокова, тем более, что в суде Чегодаев рассказывал о якобы поступавших от генерала угрозах.