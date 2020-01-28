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Общество

В Самарской области ликвидировано более 230 голов свиней из-за африканской чумы

КОШКИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи со вспышками африканской чумы свиней на территории Кошкинского охотохозяйства, где ранее были обнаружены шесть погибших от АЧС диких кабанов, изъято и уничтожено свинопоголовье в первой угрожаемой зоне, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

В эту карантинную зону, радиусом 5 км от тех мест, где были обнаружены кабаны, попадают 11 населенных пунктов Кошкинского района: с. Кошки, с. Залесье, д. Долиновка, ст. Погрузная, д. Лузановка, д. Левый Салаван, д. Островка, д. Супонево, д. Каменный овраг, пос. Привольный, пос. Заречье.

В соответствии с правилами установленного карантина по африканской чуме свиней и согласно постановлению губернатора Самарской области, под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Самарской области, было ликвидировано в общей сложности 231 голова домашних свиней различных половозрастных групп.

На территории Кошкинского района введен режим ЧС. Как было заявлено на эпизоотической комиссии, все владельцы свиней, у которых были изъяты и уничтожены животные, получат компенсацию.

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