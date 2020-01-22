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Здравоохранение Общество

В Кошкинском районе продолжает распространяться африканская чума свиней

КОШКИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Кошкинского района распространяется вирус африканской чумы свиней, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

В понедельник, 20 января, при лабораторном исследовании методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) патматериала от павшего кабана, обнаруженного в 91 квартале Кошкинского охотхозяйства, был выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней.

Также, в соседнем районе, в 87 квартале того же охотохозяйства, были обнаружены тела еще двух кабанов, погибших по той же причине, где ранее, 16 января, были зафиксированы первые случаи смерти этих диких животных от данного вируса. Всего было обнаружено шесть тел кабанов, болевших африканской чумой свиней, в Кошкинском охотохозяйстве.

В настоящее время эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней и проводимые мероприятия по недопущению распространения и ликвидации заболевания находятся под контролем Управления Россельхознадзора по Самарской области. Принимаются все необходимые меры по установлению карантинных мероприятий на всей территории Кошкинского охотохозяйства.

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