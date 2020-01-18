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Здравоохранение Общество

В регионе обнаружен очаг африканской чумы свиней

КОШКИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Кошкинского района выявлен случай заболевания африканской чумы свиней, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

"В лесной зоне, на достаточно большом удалении от населенных пунктов, на территории 87 квартала Кошкинского охотничьего хозяйства были обнаружены три павших кабана. 16 января были проведены лабораторные исследования трупов животных, и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) был выявлен ДНК вируса АЧС", — уточнили в ведомстве.

В настоящее время эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней и проводимые мероприятия по недопущению распространения и ликвидации заболевания находятся под контролем Россельхознадзора.

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