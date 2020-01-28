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Музыка Культура

Мужской хор "Оптина Пустынь" выступит в Самарской филармонии

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 2 февраля, в 19:00, выступит мужской хор "Оптина Пустынь" (12+).

Мужской хор "Оптина Пустынь" состоит из профессиональных солистов — выпускников Санкт-Петербургской Консерватории. В его составе: заслуженный артист России, солист Государственной певческой Капеллы и Мариинского театра Владимир Миллер (бас-профундо), лауреаты международных конкурсов  Александр Горбатенко (контр-тенор), Дмитрий Шишкин (бас), Дмитрий Писарев (баритон), Борис Петров (баритон), Андрей Иванушкин (тенор), Виктор Хапров (бас), Сергей Григорьев (регент и бас).

В программе вечера "От Рождества к Великому посту" в Самарской филармонии прозвучат духовные песнопения, сочинения Д. Бортнянского, П. Чеснокова, С. Рахманинова, Г. Свиридова, Н. Римского-Корсакова, романсы и русские народные песни.

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