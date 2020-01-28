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Общество

9 мая над городом пролетят ракетоносцы Ту-95МС "Самара" и Ту-160 "Николай Кузнецов"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2020 год в Российской Федерации объявлен президентом Владимиром Путиным Годом Памяти и Славы. В рамках празднования Дня Победы 9 мая 2020 года на территории 28 городов РФ пройдут военные парады, в 73 городах — артиллерийские салюты, в том числе и в Самаре.

Начало военных парадов спланировано в 10:00 по местному времени, начало артиллерийского салюта в 22:00 по местному времени.

Решением Командующего ЦВО в День Победы в военном параде в Самаре примет участие личный состав вооруженных сил РФ в количестве 2258 человек и 61 единица вооружения и военной техники. По площади Куйбышева пройдут танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, боевые разведывательные машины (Т-72Б3, БТР -82А, БРЭМ-К, БМП-2М), артиллерийские орудия и системы залпового огня (100 мм пушка МТ-12 "Рапира", 122 мм гаубица Д-30 "Молот", 152 мм самоходная гаубица 2С19М1 "МСТА-С", 122 мм система залпового огня БМ-21 "ГРАД", 220 мм система залпового огня 9П-140 "Ураган"), пусковые установки (9П78-1"ИСКАНДЕР", ПУ "9С-300") и другие образцы вооружения и военной техники.

Кроме того, в составе воздушной части военного парада будет выполнен пролет стратегических ракетоносцев Ту-95МС "Самара" и Ту-160 "Николай Кузнецов".

После прохождения парадных воинских расчетов и вооружений, военной и военно-исторической техники по площади Куйбышева пройдет Бессмертный полк.

Артиллерийский салют будет произведен 30-ю  холостыми  залпами из 4-х 122-мм гаубиц Д-30 и 2-х салютных установок 2А30М.

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