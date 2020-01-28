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Музыка Культура

В Самарской филармонии пройдет вечер памяти Сергея Загадкина

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии 10 февраля в 18:30 пройдет вечер памяти пианиста Сергея Загадкина (12+).

Представитель музыкальной династии, Сергей Загадкин окончил Российскую Академию музыки им. Гнесиных и с 1985 г. жил и работал в Самаре, сочетая активную концертную деятельность с педагогической работой. В его репертуаре был десяток сольных программ, в том числе монографические из сочинений Бетховена, Шумана, Листа, Шопена, Рахманинова, Чайковского.

Сергей Загадкин - лауреат VIII конкурса молодых пианистов им. Д.Б.Кабалевского (1976), лауреат Молодежного конкурса пианистов (Псков, 1977), дипломант Международного конкурса им. Виотти в Италии (1991), заслуженный артист России (2002). Выступал на многих престижных фестивалях, был членом жюри международных конкурсов пианистов в Италии: в Венеции (2003, 2010) и Барлетте (2004, 2005, 2008, 2010), в Японии: Сакай (2006), Осака (2007), Конкурсов им Д.Б.Кабалевского (Самара), Musica Classica (Руза), Искусство 21 века (Киев - Ворзель).

С 1986 г. Сергей Загадкин был председателем творческой комиссии по пропаганде и развитию фортепианной музыки Самарского отделения Всероссийского музыкального общества. В 2004 г. он возглавил самарское отделение Европейской ассоциации педагогов-пианистов (Europian Piano Teachers Association). С 2006 г. - приглашенный профессор Кобе-Колледж (Нишиномия, Япония).

Пресса и музыкальная критика отмечали высокий профессионализм артиста, яркость и масштабность исполнения, тонкую одухотворенность и талант интерпретатора. Сергей Загадкин включал в свои программы сложнейшие, редко исполняемые сочинения, в их числе - увертюру к опере "Тангейзер" Вагнера - Листа, полонезы ля-бемоль мажор и фа-диез минор Ф.Шопена, 5-ю сонату А.Скрябина и другие.

На вечере памяти прозвучат инструментальные и вокальные сочинения Рахманинова, Брамса, Моцарта и других.

В концертной программе участвуют Александр Загадкин, Ольга Загадкина, Валентина Загадкина, Александр Иванов, Василий Святкин, Оксана Антонова, Павел Назаров, Николай Фефилов, Вячеслав Шевердин, Евгения Шевердина, Валерий Макаров, Мария Чегодаева, Анна Коляда, а также Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением Михаила Щербакова.

Билет стоит 100 рублей.

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