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Музыка Культура

В галерее "Формограмма" пройдет вечер гитарной музыки Константина Окуджавы

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 февраля в самарской галерее "Формограмма" (Молодогвардейская, 80) с сольным концертом выступит Константин Окуджава — музыкант из Тольятти, который в 28 лет успел завоевать свою аудиторию, получить множество наград и поучаствовать в серьезных конкурсах. Среди них конкурс "Виртуозы гитары" в Санкт-Петербурге, I и II международный конкурс гитаристов имени А.Фраучи в Москве и другие.

Константин Окуджава обычно выступает с симфоническими оркестрами Самары и Тольятти в больших залах. Небольшой зал "Формограммы" позволит поклонникам творчества молодого музыканта услышать его выступление в камерном формате.

Начало концерта в 18:00. Цена билетов от 350 рублей.

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