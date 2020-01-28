В галерее "Формограмма" пройдет вечер гитарной музыки Константина Окуджавы

9 февраля в самарской галерее "Формограмма" (Молодогвардейская, 80) с сольным концертом выступит Константин Окуджава — музыкант из Тольятти, который в 28 лет успел завоевать свою аудиторию, получить множество наград и поучаствовать в серьезных конкурсах. Среди них конкурс "Виртуозы гитары" в Санкт-Петербурге, I и II международный конкурс гитаристов имени А.Фраучи в Москве и другие.

Константин Окуджава обычно выступает с симфоническими оркестрами Самары и Тольятти в больших залах. Небольшой зал "Формограммы" позволит поклонникам творчества молодого музыканта услышать его выступление в камерном формате.

Начало концерта в 18:00. Цена билетов от 350 рублей.