В Самарской области вспоминают жертв Холокоста

В 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, объявленным президентом РФ Владимиром Путиным Годом Памяти и Славы, особое внимание уделяется международному дню памяти жертв Холокоста (27 января). В Самаре проходят мероприятия, посвященные этой памятной дате.

Во вторник, 28 января, в самарской школе № 42 состоялся митинг, посвященный памяти жертв Холокоста.

"В преддверии юбилея Великой Победы особое внимание уделяется патриотической работе со студентами и школьниками, — отметил заместитель председателя думы Самары Сергей Рязанов. — Важно помнить историю своей страны. Сейчас есть попытки ее переписать и приуменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне. Этого нельзя допустить. Хорошо, что есть живые свидетели, которые могут все правдиво рассказать ребятам. Сегодня нужно чтить героев прошлого, не забывать об их подвигах, ведь многие из них отдали свою жизнь за победу над фашизмом".

"Дети стремятся узнать о событиях Великой Отечественной войны и очень важно сохранить память об этих днях, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторилась, — поделилась директор самарской школы № 42 Юлия Генгут. — Мы организуем в школе встречи с ветеранами, чтобы дети смогли лично с ними пообщаться, узнать подробности их жизни. Сегодня мы пригласили дочь участника восстания в концлагере Собибор Ефима Литвиновского Ираиду Левину".

Ираида Ефимовна рассказала ребятам о своем отце. 14 октября 1943 года лейтенант Красной армии Александр Печерский и его товарищи, в числе которых был и Ефим Литвиновский, подняли восстание в лагере смерти Собибор. В день восстания Литвиновскому передали ножницы, чтобы он резал колючую проволоку и обеспечил проход узникам.

Восставшим удалось убить эсесовцев из лагерной администрации и бежать. Многие узники погибли, но десятки людей все же смогли скрыться, около 50 из них пережили войну. Это единственное в истории Второй мировой войны успешное восстание в нацистском лагере.

После побега Ефим Литвиновский воевал, в 1944 году он был ранен и направлен в Куйбышевский военный госпиталь. В честь героя в Самаре открыта мемориальная доска — она установлена на фасаде дома № 44 по ул. Куйбышева, где жила семья Литвиновских.

Свои истории рассказали и другие участники встречи. В их числе и руководитель самарского муниципального духового оркестра Марк Коган.

В конце встречи были произнесены слова Иегуды Бауэра: "Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями".

30 января в самарской школе № 42 пройдет семинар "Уроки Холокоста — путь к толерантности", в Доме дружбы народов Самарской области покажут спектакль "Мальчик в полосатой пижаме" по мотивам одноименного произведения Джона Бойна, а на площадке Самарской региональной общественной еврейской благотворительной организации "Забота-Хэсэд Эстер" выступит лектор НПЦ "Холокост" Татьяна Пасман.

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