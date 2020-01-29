"Ладья" одержала вторую победу над "Спутником"

Во вторник, 28 января, "Ладья" вновь оказалась сильнее "Спутника" (Альметьевск) в повторной встрече команд на Париматч чемпионате МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев. Накануне тольяттинцы уже выиграли у гостей по буллитам — 4:3.

Повторный матч против "Спутника" хозяева начали активно, и к середине первого периода сначала Степан Стешенко был первым у отбитой Раилем Насыровым шайбы, а затем Вениамин Цитцер реализовал большинство — 2:0.

Во втором периоде счет не изменился, хотя моментов для взятия ворот соперники создали немало.

В третьем периоде точку поставил Станислав Рангаев — 3:0 победа "Ладьи".

Артем Забродин в третий раз в сезоне сохранил свои ворота на замке, отразив 33 броска. По два очка набрали Стешенко, Рангаев и Данила Лотов.