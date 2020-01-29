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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Новый сервис МегаФона освободит юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон запустил обновленный сервис "Цифровой юрист", который избавит операционный персонал крупных компаний от рутинных задач, занимающих до 70% рабочего времени.

"Цифровой юрист" разработан совместно с технологическим партнером МегаФона — компанией Nlogic. В основе экосистемы "Цифрового юриста" лежит нейросеть и технология оптического распознавания символов (OCR). Сервис предлагает три продукта для повышения эффективности бэк-офиса крупного бизнеса и оптимизации его юридической, операционной и бухгалтерской функций.

Продукт "Конструктор документов" работает по принципу нейронного чат-бота, реализованного в web-интерфейсе. Посредством диалога с пользователем он собирает необходимую информацию и выдает уже готовый документ.

"Чат-боту можно объяснить задачу не только голосом, но и отправив переписку, например, с контрагентом. В этом заключается главное отличие решения МегаФона от других подобных продуктов на рынке, которые в основном используют шаблонный анкетный метод, отнимающий у пользователя много времени. Сервис МегаФона оптимизирует рабочие процессы, повышая скорость подготовки типовых документов с 30-40 до 2-5 минут, и предотвращает появление ошибок по причине человеческого фактора. К тому же его можно интегрировать с любыми внутренними системами заказчика", — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Продукт "Судебная платформа" обрабатывает типовые входящие документы и на их основании автоматически формирует ответы, например, на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Система может быть настроена под различные виды документов без привлечения IT-специалистов. Преимуществом платформы является ее функциональность. Юрист может сфотографировать или загрузить документ в любом цифровом формате — картинкой, текстом или в pdf. Системе понадобится 20 секунд, чтобы распознать его и подготовить отзыв. "Судебная платформа" также проверит расчеты и подскажет, на какие формулировки стоит обратить внимание.

"Система по распознаванию первичной документации" поможет бухгалтеру до шести раз быстрее переносить информацию из актов, счетов и счетов-фактур в учетные системы, такие как 1 °C, SAP и др. Нужно лишь отсканировать документы, далее она распознает их и подготовит к отправке в учетные системы, дав сотруднику возможность внести необходимые правки.

"Цифровой юрист" — новаторское Legal Tech решение, которое легко интегрируется с любыми внутренними системами клиента. Оно подойдет крупным федеральным структурам с большим количеством типовых юридических и бухгалтерских процессов, которые обслуживаются либо силами внутренних сотрудников, либо отдаются на аутсорсинг. "Цифровой юрист" позволит автоматизировать работу, увеличить производительность труда и сократить издержки.

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