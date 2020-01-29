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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 подключает в самолетах

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 1 февраля запускает продажи SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний. Оператор предлагает путешественникам и предпринимателям тарифы с большим пакетом трафика и удобными роуминговыми опциями. Пассажиры покупают неактивированные SIM-карты, а в сети Tele2 саморегистрируются с помощью мобильного приложения ID.Abonent.

Фото: предоставлено Tele2

Продажа SIM-карт на борту семи авиакомпании обеспечит удобство пассажирам, которые отправляются в путешествие или командировку и могут оценить преимущества выгодных предложений Tele2 в роуминге. Комплекты для подключения с 1 февраля будут доступны на борту авиакомпаний "Аэрофлот", Utair, "Россия", "Якутия", "Аврора", "Руслайн" и Royal Flight. Путешественники могут получить информацию о предложении Tele2 из бортового журнала SkyShop, а комплекты для подключения по запросу предоставят бортпроводники. Пассажиры могут ознакомиться не только с предложениями Tele2, но и ее MVNO-партнеров — операторов, работающих на сети Tele2.

Путешественникам и предпринимателям Tele2 предлагает два тарифа — "Везде онлайн" и "Премиум". За 500 рублей в месяц пользователи получают безлимитные звонки на телефоны Tele2 по всей России, 500 минут для звонков на остальные номера и 40 Гб трафика. Тариф "Премиум" за 1500 рублей не только включает 2000 минут и 50 Гб, но позволяет путешественникам пользоваться безлимитным интернетом за границей без доплат.

После покупки SIM-карты путешественник может за несколько минут зарегистрироваться в сети Tele2 через приложение ID.Abonent. Оно позволяет провести удаленную идентификацию на базе технологий распознавания личности и сканирования документов. Абоненту нужно отсканировать штрих-код SIM-карты, просканировать изображение своего лица через камеру телефона и то же самое сделать с паспортом. Решение распознает данные документа и переводит в текст. Принимая условия договора об оказании услуг Tele2, пользователь ставит на экране электронно-графическую подпись. Наконец, путешественник получает ссылку в SMS для скачивания электронной копии договора.

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