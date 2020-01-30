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Хоккей Спорт

"Лада" по буллитам победила "Динамо"

ТВЕРЬ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 января, в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК "Лада" на выезде обыграл тверское "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

К середине стартового периода тольяттинцы повели со счетом 2:0 благодаря шайбам Игоря Угольникова и Артема Артемова.

"Динамо" на 15-й минуте отыграло одну шайбу (отличился Иван Иванов) — 1:2.

Этот счет держался до середины матча, а вот вторая половина второго периода получилась богатой на голы.

На 32-й минуте Семен Панкратов (в меньшинстве) сравнял счет — 2:2. Не прошло и двух минут, как "Лада" после точных бросков Евгения Грошева (в большинстве) и Угольникова, оформившего дубль выигрывала уже две шайбы.

Но, концовка периода осталась за хозяевами: Олег Зайцев и Георгий Бусаров сравнялм счет — 4:4.

Перед третьим периодом Александра Скрынника в воротах "Лады" сменил Сергей Коробов.

В третьем периоде голевых моментов соперники создали куда меньше чем в первых двух, а счет не изменился.

Овертайм также не принес успеха ни одной из команд.

В серии буллитов точнее оказались волжане — Филипп Толузаков стал автором решающего броска — 5:4 победа "Лады".

Победа над тверским "Динамо" позволила "Ладе" забронировать место в плей-офф. Тольяттинский клуб поборется за Кубок Петрова.

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