"ВСК – Линия жизни" выплатит в январе 2020 года более 100 млн рублей по текущим договорам ИСЖ

Компания объявила о начислении ежегодного купона по полисам ИСЖ "Линия Дохода" от 9% до 10,60% и дополнительного инвестиционного дохода по полисам ИСЖ "Линия роста. Рантье" от 7,87% до 11,57%.

ООО "ВСК — Линия жизни" выплатит первый годовой купон по пятилетним договорам ИСЖ "Линия Дохода" и дополнительный инвестиционный доход по полисам ИСЖ "Линия роста. Рантье", которые были оформлены в период с 1 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Всего выплату получат 2 241 держателей полисов ИСЖ, общая сумма выплат составит более 100 млн рублей.

Механизм работы Программы "Линия Дохода" позволяет получить фиксированный ежегодный доход (купон) при положительной динамике акций, а также сохранить его при негативном сценарии, при этом не подвергая риску вложения. Инвестиционная стратегия программы основана на акциях компаний, которые на сегодняшний день являются лидерами своей отрасли.

По программе ИСЖ "Линия роста. Рантье" клиент получает ежегодный дополнительный инвестиционный доход, зависящий от величины роста базового актива, при этом также не подвергая риску основные вложения в случае негативной динамики рынка.

Страховая составляющая программ позволяет защитить держателя программы на случай наступления рисков, связанных с жизнью и здоровьем.

ООО "ВСК — Линия жизни" входит в перечень системно значимых страховых организаций. Работает в сфере страхования жизни и является одной из ведущих компаний в сегменте обязательного государственного страхования жизни и добровольного страхования жизни (с 1992 г. по 2004 г. в составе Страхового Дома ВСК, с 2004 г. по настоящее время — самостоятельная дочерняя страховая компания, входящая в группу компаний ВСК).