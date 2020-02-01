В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

В субботу, 1 февраля, в Самарской области, по информации Приволжского УГМС, объявлен желтый уровень опасности. До конца дня и вечером местами сохранится туман при видимости 500 метров и менее.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)