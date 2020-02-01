В Самаре выпало рекордное количество снега

В пятницу, 31 января, в Самаре перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.
Оно достигло 13,4 мм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2001 г. и составлял 8 мм, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 31 января, в Самаре перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.
Оно достигло 13,4 мм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2001 г. и составлял 8 мм, сообщает Приволжское УГМС.
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