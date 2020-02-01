В Самарский океанариум переехали из Европы краснокнижные пингвины Гумбольдта

В пятницу, 31 января, из немецкого города Коттбус и одноименного зоопарка в Самару прилетели долгожданные краснокнижные пингвины Гумбольдта.

Три мальчика и одна девочка чувствуют себя хорошо, осваиваются на новом месте, много едят, плавают и готовы ко встрече с посетителями океанариума.

Во избежание ажиотажа, просим жителей Самары и гостей города не спешить с визитом, чтобы оказаться в числе первых, так как опыт новогодних праздников показал, что длительное ожидание и очереди могут испортить впечатление и настроение. Надеемся на ваше понимание и ждем в гости.

В соцсетях океанариума проводится голосование по выбору имен пингвинам.