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Общество

В Самарский океанариум переехали из Европы краснокнижные пингвины Гумбольдта

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 января, из немецкого города Коттбус и одноименного зоопарка в Самару прилетели долгожданные краснокнижные пингвины Гумбольдта.

Три мальчика и одна девочка чувствуют себя хорошо, осваиваются на новом месте, много едят, плавают и готовы ко встрече с посетителями океанариума.

Во избежание ажиотажа, просим жителей Самары и гостей города не спешить с визитом, чтобы оказаться в числе первых, так как опыт новогодних праздников показал, что длительное ожидание и очереди могут испортить впечатление и настроение. Надеемся на ваше понимание и ждем в гости.

В соцсетях океанариума проводится голосование по выбору имен пингвинам. 

Пингвины Гумбольдта находятся на грани исчезновения и внесены в Международную Красную книгу — IUCN (VU), и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры — CITES I. Любой зоопарк и океанариум обязан пройти проверку и получить разрешение этих международных организаций на содержание редких животных.

 

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