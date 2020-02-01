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ДТП Происшествия

В Кинельском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель BMW, пострадали двое детей

КИНЕЛЬ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 февраля, в Кинельском районе в ДТП погиб водитель BMW, а также пострадали двое детей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, на 74 км трассы Самара - Бугуруслан водитель BMW вышел на встречную полосу движения для маневра, не рассчитал скорость и дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте до приезда "скорой помощи". Двое детей шести и 10 лет госпитализированы в больницу.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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