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Самарский дзюдоист выиграл "серебро" на Открытом турнире Европы

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 и 2 февраля в Софии прошел Открытый турнир Европы по дзюдо среди мужчин. 252 спортсмена из 33 стран боролись за победу. Национальную команду России в столице Болгарии представляли 18 дзюдоистов, в том числе и самарец Ислам Хаметов. Мастер спорта международного класса, представляющий СШОР №6 боролся в весовой категории 66 кг.

На пути к медали Ислам выиграл все схватки, кроме последней. Самарский дзюдоист досрочно обыграл Кристоса Курумуниса с Кипра, француза Франка Вернеза, испанца Давида Гарсия Торне. В полуфинале победил россиянина Мирзуфа Гафурова и вышел в финал. В поединке за "золото" он встретился с опытным итальянским дзюдоистом Кармине Мария Ди Лорето, и  уступил ему. В результате Ислам Хаметов возвращается с Открытого турнира Европы с "серебром".

Параллельно проходил аналогичный турнир среди женщин. На нем Самарскую область представляла Самарканда Салкарбек кызы Дилбара, но она в призеры не попала.

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