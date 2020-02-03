В ДТП на ул. Уральской пострадали три человека

В воскресенье, 2 февраля, в Самаре в 8:30 на ул. Уральской в ДТП пострадали три человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при развороте в районе дома № 46 по ул. Уральская 56-летний водитель автомобиля Renault Sandero не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем Kia Spectra под управлением 29-летнего водителя.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба автомобилиста. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение. Еще пострадала 37-летння пассажирка автомобиля Renault Sandero. Она самостоятельно обратилась за медпомощью и ей тоже было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.