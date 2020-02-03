16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОСАГО Будущего ЦБ лишил лицензии сызранский "Поволжский страховой альянс" "Росгосстрах" предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли Работодатели области теперь смогут подтвердить ОКВЭД через Интернет Стоимость активов страхового общества "Акцепт" превышает его обязательства на 114 млн рублей

Страхование Финансы

ВСК и платежная система "Мир" предлагают страховку с кешбэком 10%

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК стал партнером программы лояльности национальной платежной системы "Мир". С 1 февраля держателям карт "Мир" доступны особые условия при покупке полисов добровольного страхования через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru.

В рамках акции держатели карт "Мир", приобретающие полис ВСК по программам добровольных видов страхования (кроме ОСАГО), которые доступны в интернет-магазине, получат кешбэк в размере 10% на свою карту.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто оплатить картой "Мир" один из полисов на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение "ВСК страхование".

Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту "Мир" на сайте privetmir.ru. Предложение действует в период с 1 февраля по 16 апреля 2020 года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1