ВСК и платежная система "Мир" предлагают страховку с кешбэком 10%

Страховой Дом ВСК стал партнером программы лояльности национальной платежной системы "Мир". С 1 февраля держателям карт "Мир" доступны особые условия при покупке полисов добровольного страхования через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru.

В рамках акции держатели карт "Мир", приобретающие полис ВСК по программам добровольных видов страхования (кроме ОСАГО), которые доступны в интернет-магазине, получат кешбэк в размере 10% на свою карту.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто оплатить картой "Мир" один из полисов на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение "ВСК страхование".

Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту "Мир" на сайте privetmir.ru. Предложение действует в период с 1 февраля по 16 апреля 2020 года.