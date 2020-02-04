В Самарской области к концу недели похолодает и будет идти снег

В сложившейся синоптической ситуации на Средней Волге продолжительно долго среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму. В ближайшие сутки у нас сохранится теплая погода с небольшими осадками. В последующие дни в тропосфере усилится северо-западный процесс, вследствие чего с Баренцева моря в Поволжье начнет поступать более холодная воздушная масса и в области похолодает. Местами будет выпадать небольшой, в отдельных районах умеренный снег, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник, 4 февраля, облачно. Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха +1...+3 °C. В среду, 5 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. В четверг, 6 февраля, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица. Днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица.