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На Московском шоссе иномарка врезалась в опору рекламного щита, пассажир в реанимации Под Сызранью перевернулся грузовик, перевозивший 11 лошадей В ДТП на ул. Уральской пострадали три человека В Самаре водитель Opel въехал в грузовик и отказался от медосвидетельствования При столкновении двух легковушек в Самаре пострадали две женщины

ДТП Происшествия

На Московском шоссе иномарка врезалась в опору рекламного щита, пассажир в реанимации

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 февраля, на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 23:20 напротив дома №260 водитель Hyundai H-1 пересек встречные полосы и врезался в пешеходное ограждение, после чего ударился в бетонный фундамент рекламного щита, расположенные слева по ходу его движения.

35-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована в реанимацию. Водитель после оказания медпомощи отпущен домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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