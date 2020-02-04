На Московском шоссе иномарка врезалась в опору рекламного щита, пассажир в реанимации

В воскресенье, 2 февраля, на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 23:20 напротив дома №260 водитель Hyundai H-1 пересек встречные полосы и врезался в пешеходное ограждение, после чего ударился в бетонный фундамент рекламного щита, расположенные слева по ходу его движения.

35-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована в реанимацию. Водитель после оказания медпомощи отпущен домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.