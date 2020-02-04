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ДТП Происшествия

Попавший в ДТП под Сызранью грузовик вез скакунов в Монголию

СЫЗРАНЬ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полуприцепе опрокинувшегося в кювет под Сызранью грузовика Volvo находились 11 чистокровных скаковых лошадей в возрасте от двух до восьми лет, которых везли из Краснодара через Улан-Удэ в столицу Монголии Улан-Батор. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал президент сызранского конно-спортивного клуба "Виола" Виктор Крупеня.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По его словам, лошадей перевозили четыре гражданина Монголии: два водителя и два коневода.

По предварительным данным, при ДТП пострадали три лошади, у них просматриваются порезы, ссадины, но обошлось без переломов. Впрочем, животные пережили большой стресс и после осмотра местные ветеринары рекомендовали перевезти лошадей в клуб "Виола", что и было сделано.

Как рассказал Виктор Крупеня, чтобы перевести лошадей из опрокинувшегося полуприцепа в два грузовика, были сделаны настилы и трап. Большую помощь оказали сотрудники чрезвычайных служб.

"Сейчас с животными все нормально. Они находятся у нас под присмотром ветеринара, — говорит Крупеня. — Лошади укрыты, накормлены. Двое товарищей из Монголии за ними ухаживают".

Сам грузовик подняли и перегнали его на территорию КСК "Виола". Сейчас он технически исправен.

Как пояснил Виктор Крупеня, лошадям нужно около двух дней, чтобы прийти в себя. После этого ветеринары должны дать заключение о возможности дальнейшей перевозки.

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