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ДТП Происшествия

Два человека пострадали при столкновении грузового поезда и легковушки под Чапаевском

ЧАПАЕВСК. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 февраля, вечером у с. Покровка в Безенчукском районе, по предварительным данным, грузовой поезд столкнулся с легковушкой в результате чего пострадали два человека в возрасте 51 и 67 лет, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

После аварии пострадавшие были направлены для лечения в Центральную городскую больницу Чапаевска. А оттуда один из них был переведен в СОКБ им. Середавина.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

Тем временем в пресс-службе Куйбышевской железной дороги уточняют, что ДТП произошло 18:56 на железнодорожном переезде, на 1051 км участка "Кинель — Безенчук". Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля.

На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

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