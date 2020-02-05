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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС уступил "Рязани" по буллитам

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 февраля, в третьем матче заключительной домашней серии ЦСК ВВС уступил ХК "Рязань" по буллитам — 0:1, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Два периода выдались безголевыми, хотя моменты, особенно у самарцев, были. "Летчики" перебросали "горожан" в два раза: 23 броска в створ ворот против 12.

В третьей двадцатиминутке игра проходила на встречных курсах. Команды не плохо оборонялись. Счет на табло так и остался 0:0.

В овертайме при игре "три на три" соперники не смогли забросить шайбу в ворота.

В серии буллитов гол Сергеенко оказался победным. В итоге 0:1 и ХК "Рязань" увезла из Самары два очка.

Очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ — Кубка Шелкового пути ЦСК ВВС проведет в Самаре в понедельник, 10 февраля, с "Ценг Тоу" (Цзилинь). Начало игры в 19:00. Заключительные две игры сезона-2019/20 у самарской команды также с китайскими клубами: 12 февраля — с КРС-БСУ (Пекин) и 14 февраля с ОРДЖИ (Пекин).

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