Аналитик банка "Открытие" комментирует предстоящее заседание Совета директоров Банка России 7 февраля 2020 г.

На предстоящем 7 февраля заседании Совет директоров Банка России с высокой вероятностью продолжит снижение ключевой ставки. С учетом негативной внешней конъюнктуры на сырьевых и валютных рынках шаг снижения будет минимальным — на уровне 25 б.п. В то же время наблюдаемая с момента предыдущего заседания 13 декабря 2019 г. динамика основных показателей экономики России обосновывает необходимость снижения уровня ставок в экономике.

Во-первых, сохраняется низкий темп роста потребительских цен. По оперативной оценке Росстата, инфляция с 1 по 27 января 2020 г. составила 0,4% против 1% в январе 2018 г. Это означает, что по итогам января годовой прирост потребительских цен может замедлиться до 2,5% г/г — существенно ниже 3,0% г/г в декабре 2019 г. и целевого значения в 4%. Наблюдаемое в октябре — ноябре ускорение роста цен в рыночном сегменте сферы услуг, которое согласно пресс-релизу Банка России от 13 декабря могло выступать "одним из признаков оживления потребительского спроса", оказалось неустойчивым. В декабре рост цен с устранением сезонности в данном сегменте вновь замедлился до наблюдаемых июле–сентябре 2019 г. значений 0…0,1% м/м против 0,3…0,5% м/м в октябре — ноябре. С высокой вероятностью, рост цен в сегменте рыночных услуг был невысок и в январе.

Во-вторых, динамика реальных располагаемых денежных доходов (РРДД) с устранением сезонности пока не свидетельствует об устойчивости роста — по сравнению с третьим кварталом в четвертом квартале доходы сократились на 0,9% кв/кв. Годовые темпы в 4 квартале 2019 г. замедлились до 1,1% г/г после роста на 3,1% г/г в 3 квартале.

В-третьих, несмотря на падение цен на товарных рынках и ослабление рубля, уровень среднесрочных ставок ОФЗ остается на рекордно низких уровнях 5,6-5,9% в зависимости от срочности и формирует пространство для снижения ключевой ставки и ставки денежного рынка RUONIA. Среднесрочные ставки государственного долга в 2019 г. представляли собой хороший ориентир для монетарной политики (см. график).

С точки зрения проинфляционных рисков ослабление рубля не представляет собой непосредственной угрозы: несмотря на коррекцию, курс доллара находится вблизи минимальных значений 2019 г. Риск роста цен, связанный с возможным ограничением ввоза продовольственных товаров из Китая, не следует преувеличивать. По данным 2018 г. годовой импорт продовольственных товаров из Китая в Россию составил 2 млрд долл., что составляет около 7% импорта продовольствия в Россию или менее 1% потребления продовольственных товаров в России. Непосредственный вклад данного фактора в ускорение инфляции на горизонте 2-3 месяцев вряд ли превысит 0,2-0,3 п.п., а на годовом горизонте — с учетом потенциального замещения или восстановления импорта из Китая — эффект не должен превысить порог округления данных в размере 0,1 п.п.

Более значимым риском выступает анонсированное увеличение государственных расходов, которые в 2020 г. по различным расчетам могут составить до 1 трлн руб. В то же время в условиях наблюдаемого снижения цен на нефть до уровня ниже 3700 руб./барр., рост госрасходов может носить более сдержанный характер, а замедление потребкредитования будет дополнительно сдерживать рост спроса населения.

Эпидемиологическая ситуация в Китае также представляется не столь тревожной, как может показаться на первый взгляд. Анализ динамики выявленных случаев заболеваний новым коронавирусом позволяет сделать вывод о том, что за пределами эпицентра эпидемии — провинции Хубэй — ежедневный прирост заболевших за последнюю неделю стабилизировался на уровне около 800 чел./в день. В самой провинции Хубэй количество новых диагностированных случаев непрерывно растет и превысило 3 тыс. случаев/день. Если рост количества заболевших в наиболее экономических значимых регионах Китая пойдет на спад, можно ожидать быстрое восстановление финансовых рынков.

Таким образом проинфялционные риски представляются в целом ограниченными. По итогам заседания можно ожидать понижения ключевой ставки до 6% с сохранением осторожной тональности пресс-релиза и упоминания необходимости мониторинга ситуации на внешних рынках и отсутствия гарантий последующего снижения ключевой ставки на последующем заседании 20 марта.